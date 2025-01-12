سعر I like my sootcase (SOOTCASE)
سعر I like my sootcase (SOOTCASE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.21K. يتم تحديث سعر SOOTCASE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق I like my sootcase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.71K
- تغيير سعر I like my sootcase خلال اليوم هو +12.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.48%
|30 يوم
|$ 0
|-49.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر I like my sootcase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
+12.48%
-11.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video.
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