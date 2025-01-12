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سعر I like my sootcase (SOOTCASE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.21K . يتم تحديث سعر SOOTCASE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق I like my sootcase الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.71K - تغيير سعر I like my sootcase خلال اليوم هو +12.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر I like my sootcase (SOOTCASE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر I like my sootcase مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.48% 30 يوم $ 0 -49.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر I like my sootcase (SOOTCASE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر I like my sootcase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +12.48% تغير السعر (7 أيام) -11.74%

معلومات سوق I like my sootcase (SOOTCASE)

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