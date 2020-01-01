توكنوميكس I Like It Stable DAO (ILIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول I Like It Stable DAO (ILIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات I Like It Stable DAO (ILIS) The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) الموقع الرسمي: https://ilikeitstable.com اشتر ILIS الآن!

توكنوميكس I Like It Stable DAO (ILIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار I Like It Stable DAO (ILIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 49.82K $ 49.82K $ 49.82K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 262.91K $ 262.91K $ 262.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 السعر الحالي: $ 0.00262905 $ 0.00262905 $ 0.00262905 معرفة المزيد عن سعر I Like It Stable DAO (ILIS)

توكنوميكس I Like It Stable DAO (ILIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس I Like It Stable DAO (ILIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ILIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ILIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ILIS، استكشف السعر المباشر لتوكن ILIS!

توقعات سعر ILIS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ILIS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ILIS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ILIS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!