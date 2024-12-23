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سعر I Like It Stable DAO (ILIS) المباشر لليوم هو USD 0.01223395 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.84K . يتم تحديث سعر ILIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق I Like It Stable DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.67K - تغيير سعر I Like It Stable DAO خلال اليوم هو +2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.95M

أداء سعر I Like It Stable DAO (ILIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ +0.00026649 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026649 +2.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر I Like It Stable DAO (ILIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر I Like It Stable DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01188984$ 0.01188984 $ 0.01188984 24 ساعة مرتفع $ 0.0127931$ 0.0127931 $ 0.0127931 عالية طوال الوقت $ 0.02272961$ 0.02272961 $ 0.02272961 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) +2.23% تغير السعر (7 أيام) -29.91%

معلومات سوق I Like It Stable DAO (ILIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: