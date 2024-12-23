سعر I Like It Stable DAO (ILIS)
سعر I Like It Stable DAO (ILIS) المباشر لليوم هو USD 0.01223395. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.84K. يتم تحديث سعر ILIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق I Like It Stable DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.67K
- تغيير سعر I Like It Stable DAO خلال اليوم هو +2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.95M
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خلال اليوم، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ +0.00026649 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر I Like It Stable DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026649
|+2.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر I Like It Stable DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
+2.23%
-29.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)
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