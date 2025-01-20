سعر I Choose Rich Everytime (NICK)
سعر I Choose Rich Everytime (NICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق I Choose Rich Everytime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.97K
- تغيير سعر I Choose Rich Everytime خلال اليوم هو -12.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.37%
|30 يوم
|$ 0
|+9.86%
|60 يوم
|$ 0
|-41.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر I Choose Rich Everytime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.65%
-12.37%
+47.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Choose Rich with $NICK The First Hero-Inspired Meme Coin Merging the mantra ‘choose rich’ with crypto. $NICK is crypto’s first venture inspired by a real hero, transforming Nick Oneill’s vibrant ethos into a shared mission. Discover community-driven $NICK. $NICK is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NICK is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NICK show you the way. With $NICK, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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