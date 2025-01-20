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سعر I Choose Rich Everytime (NICK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق I Choose Rich Everytime الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.97K - تغيير سعر I Choose Rich Everytime خلال اليوم هو -12.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر I Choose Rich Everytime (NICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر I Choose Rich Everytime مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.37% 30 يوم $ 0 +9.86% 60 يوم $ 0 -41.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر I Choose Rich Everytime (NICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر I Choose Rich Everytime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00215065$ 0.00215065 $ 0.00215065 تغير السعر (1 ساعة) +1.65% تغير السعر (1يوم) -12.37% تغير السعر (7 أيام) +47.32%

معلومات سوق I Choose Rich Everytime (NICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: