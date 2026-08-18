سعر I AM OUT اليوم

السعر المباشر لمشروع I AM OUT (IMOUT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IMOUT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IMOUT.

يحتل I AM OUT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,355، مع عرض متداول قدره 999.93M IMOUT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IMOUT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0022521، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IMOUT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-52.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق I AM OUT (IMOUT)

القيمة السوقية $ 29.36K$ 29.36K $ 29.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.36K$ 29.36K $ 29.36K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,934,639.47962 999,934,639.47962 999,934,639.47962

القيمة السوقية الحالية لـ I AM OUT هي $ 29.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IMOUT يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999934639.47962. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.36K.