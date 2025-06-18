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سعر I am Him (HIM) المباشر لليوم هو USD 0.00035421 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 354.19K . يتم تحديث سعر HIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق I am Him الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر I am Him خلال اليوم هو +22.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر I am Him (HIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +22.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر I am Him (HIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر I am Him: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00026177$ 0.00026177 $ 0.00026177 24 ساعة مرتفع $ 0.00037985$ 0.00037985 $ 0.00037985 عالية طوال الوقت $ 0.00229219$ 0.00229219 $ 0.00229219 تغير السعر (1 ساعة) -1.48% تغير السعر (1يوم) +22.20% تغير السعر (7 أيام) +21.14%

معلومات سوق I am Him (HIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: