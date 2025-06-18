سعر I am Him (HIM)
سعر I am Him (HIM) المباشر لليوم هو USD 0.00035421. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 354.19K. يتم تحديث سعر HIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق I am Him الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر I am Him خلال اليوم هو +22.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر I am Him مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+22.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر I am Him: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.48%
+22.20%
+21.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is?
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