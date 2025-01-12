سعر HyruleSwap (RUPEE)
سعر HyruleSwap (RUPEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RUPEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HyruleSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.63
- تغيير سعر HyruleSwap خلال اليوم هو -1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RUPEE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RUPEE.
خلال اليوم، كان سعر HyruleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HyruleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HyruleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HyruleSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.29%
|30 يوم
|$ 0
|-5.69%
|60 يوم
|$ 0
|+2.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HyruleSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-1.29%
-2.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HyruleSwap is an Automated Market-Making (AMM) running on the Binance Smart Chain (BSC) and PancakeSwap Exchange. RUPEE is the token used to purchase NFTs on the platform and participate in Staking and yield generation. NFTs are used to complement the staking rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RUPEE إلى AUD
A$--
|1 RUPEE إلى GBP
￡--
|1 RUPEE إلى EUR
€--
|1 RUPEE إلى USD
$--
|1 RUPEE إلى MYR
RM--
|1 RUPEE إلى TRY
₺--
|1 RUPEE إلى JPY
¥--
|1 RUPEE إلى RUB
₽--
|1 RUPEE إلى INR
₹--
|1 RUPEE إلى IDR
Rp--
|1 RUPEE إلى PHP
₱--
|1 RUPEE إلى EGP
￡E.--
|1 RUPEE إلى BRL
R$--
|1 RUPEE إلى CAD
C$--
|1 RUPEE إلى BDT
৳--
|1 RUPEE إلى NGN
₦--
|1 RUPEE إلى UAH
₴--
|1 RUPEE إلى VES
Bs--
|1 RUPEE إلى PKR
Rs--
|1 RUPEE إلى KZT
₸--
|1 RUPEE إلى THB
฿--
|1 RUPEE إلى TWD
NT$--
|1 RUPEE إلى CHF
Fr--
|1 RUPEE إلى HKD
HK$--
|1 RUPEE إلى MAD
.د.م--