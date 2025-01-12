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سعر HYPRA (HYP) المباشر لليوم هو USD 0.00121466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.12K . يتم تحديث سعر HYP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HYPRA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.53 - تغيير سعر HYPRA خلال اليوم هو -4.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.09M

أداء سعر HYPRA (HYP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HYPRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HYPRA مقابل USD هو $ -0.0003418828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HYPRA مقابل USD هو $ +0.0000569799 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HYPRA مقابل USD هو $ -0.000196924267438685 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.71% 30 يوم $ -0.0003418828 -28.14% 60 يوم $ +0.0000569799 +4.69% 90 يوم $ -0.000196924267438685 -13.95%

تحليل سعر HYPRA (HYP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HYPRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121312$ 0.00121312 $ 0.00121312 24 ساعة مرتفع $ 0.00127575$ 0.00127575 $ 0.00127575 عالية طوال الوقت $ 0.182177$ 0.182177 $ 0.182177 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -4.71% تغير السعر (7 أيام) -13.36%

معلومات سوق HYPRA (HYP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: