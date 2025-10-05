سعر Hypha Staked AVAX المباشر اليوم هو 34.98 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STAVAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STAVAX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hypha Staked AVAX المباشر اليوم هو 34.98 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STAVAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STAVAX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن STAVAX

معلومات سعر STAVAX

الموقع الرسمي لـ STAVAX

اقتصاد توكن STAVAX

توقعات سعر STAVAX

شعار Hypha Staked AVAX

سعر Hypha Staked AVAX (STAVAX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STAVAX إلى USD:

$34.95
$34.95$34.95
-1.10%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Hypha Staked AVAX (STAVAX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:09 (UTC+8)

معلومات سعر Hypha Staked AVAX (STAVAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 33.88
$ 33.88
24 ساعة منخفض
$ 35.4
$ 35.4
24 ساعة مرتفع

$ 33.88
$ 33.88

$ 35.4
$ 35.4

$ 67.01
$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44

-0.37%

-1.10%

+8.87%

+8.87%

سعر Hypha Staked AVAX (STAVAX) في الوقت الحقيقي هو $34.98. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STAVAX بين أدنى سعر $ 33.88 وأعلى سعر $ 35.4، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTAVAX على الإطلاق هو $ 67.01، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 16.44.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STAVAX -0.37% على مدار الساعة الماضية، -1.10% على مدار 24 ساعة، و +8.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 30.04M
$ 30.04M

--
--

$ 30.04M
$ 30.04M

858.75K
858.75K

858,748.461585617
858,748.461585617

القيمة السوقية الحالية لـ Hypha Staked AVAX هي $ 30.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAVAX يبلغ 858.75K، مع إجمالي عرض 858748.461585617. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.04M.

سجل سعر Hypha Staked AVAX (STAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hypha Staked AVAX مقابل USD هو $ -0.39233567838052 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hypha Staked AVAX مقابل USD هو $ +9.1264848840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hypha Staked AVAX مقابل USD هو $ +14.7868750260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hypha Staked AVAX مقابل USD هو $ +14.516819619280234 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.39233567838052-1.10%
30 يوم$ +9.1264848840+26.09%
60 يوم$ +14.7868750260+42.27%
90 يوم$ +14.516819619280234+70.94%

ما هو Hypha Staked AVAX ( STAVAX )

المصدر Hypha Staked AVAX (STAVAX)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Hypha Staked AVAX (USD)

كم ستكون قيمة Hypha Staked AVAX (STAVAX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hypha Staked AVAX (STAVAX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hypha Staked AVAX.

تحقق الآن من توقعات سعر Hypha Staked AVAX!

عملة STAVAX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hypha Staked AVAX (STAVAX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hypha Staked AVAX (STAVAX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STAVAX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hypha Staked AVAX (STAVAX)

كم يساوي Hypha Staked AVAX (STAVAX) اليوم؟
سعر STAVAX المباشر في USD هو USD 34.98، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STAVAX إلى USD الحالي؟
سعر STAVAX إلى USD الحالي هو $ 34.98. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hypha Staked AVAX ؟
القيمة السوقية لعملة STAVAX هي $ 30.04M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STAVAX؟
العرض المتداول لتوكن STAVAX هو 858.75K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STAVAX؟
حقق STAVAX سعرًا قياسيًا قدره 67.01 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STAVAX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 16.44 STAVAX.
ما هو حجم تداول STAVAX؟
حجم تداول STAVAX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STAVAX هذا العام؟
قد يرتفع STAVAX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STAVAX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:09 (UTC+8)

