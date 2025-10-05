معلومات سعر Hypha Staked AVAX (STAVAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24 ساعة منخفض $ 35.4 $ 35.4 $ 35.4 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24 ساعة مرتفع $ 35.4$ 35.4 $ 35.4 عالية طوال الوقت $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 أدنى سعر $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) +8.87% تغير السعر (7 أيام) +8.87%

سعر Hypha Staked AVAX (STAVAX) في الوقت الحقيقي هو $34.98. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STAVAX بين أدنى سعر $ 33.88 وأعلى سعر $ 35.4، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTAVAX على الإطلاق هو $ 67.01، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 16.44.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STAVAX -0.37% على مدار الساعة الماضية، -1.10% على مدار 24 ساعة، و +8.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hypha Staked AVAX (STAVAX)

القيمة السوقية $ 30.04M$ 30.04M $ 30.04M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.04M$ 30.04M $ 30.04M إمداد دورة التداول 858.75K 858.75K 858.75K إجمالي العرض 858,748.461585617 858,748.461585617 858,748.461585617

القيمة السوقية الحالية لـ Hypha Staked AVAX هي $ 30.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAVAX يبلغ 858.75K، مع إجمالي عرض 858748.461585617. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.04M.