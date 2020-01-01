توكنوميكس HyperX (HYP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HyperX (HYP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HyperX (HYP) HyperX is a next-generation decentralized derivatives trading platform, purpose-built for high-speed, low-latency on-chain execution. Deployed initially on Binance Smart Chain (BSC) and expanding to Solana and TON, HyperX delivers a seamless trading experience across crypto and traditional asset classes. Our core mission is to unlock global liquidity and accessibility through an optimized Layer 1-compatible architecture and a fully decentralized on-chain order book. With an initial focus on perpetual futures for digital assets, HyperX is engineered for professional traders and liquidity providers seeking real-time performance, transparent settlement, and self-custody security. The platform’s hybrid design ensures centralized exchange speed while maintaining Web3 principles of transparency and permissionless access. HyperX introduces a unified trading layer for global markets—featuring tokenized exposure to forex, equities, commodities, and indices—bridging TradFi with DeFi in a scalable, secure, and regulation-ready environment. Leveraging cross-chain integration, HyperX aims to become the liquidity backbone of multi-chain derivatives. Built with a community-first ethos, HyperX will progressively decentralize governance through its native utility token, incentivizing participation and aligning stakeholders. We’re not just building a derivatives DEX—we’re designing the future of global, on-chain financial infrastructure. الموقع الرسمي: https://www.hyperx.pro/main/index اشتر HYP الآن!

توكنوميكس HyperX (HYP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HyperX (HYP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 30.98 $ 30.98 $ 30.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 8.03 $ 8.03 $ 8.03 السعر الحالي: $ 23.44 $ 23.44 $ 23.44 معرفة المزيد عن سعر HyperX (HYP)

توكنوميكس HyperX (HYP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HyperX (HYP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HYP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HYP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HYP، استكشف السعر المباشر لتوكن HYP!

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