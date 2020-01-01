توكنوميكس HyperSwap AI (HYLX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HyperSwap AI (HYLX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HyperSwap AI (HYLX) Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. الموقع الرسمي: https://hyperswap.ai الوثيقة البيضاء: https://docs.hyperswap.ai اشتر HYLX الآن!

توكنوميكس HyperSwap AI (HYLX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HyperSwap AI (HYLX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 431.71K $ 431.71K $ 431.71K إجمالي العرض: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M العرض المتداول: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 431.71K $ 431.71K $ 431.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00298214 $ 0.00298214 $ 0.00298214 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043433 $ 0.00043433 $ 0.00043433 معرفة المزيد عن سعر HyperSwap AI (HYLX)

توكنوميكس HyperSwap AI (HYLX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HyperSwap AI (HYLX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HYLX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HYLX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HYLX، استكشف السعر المباشر لتوكن HYLX!

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