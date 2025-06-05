سعر HyperSwap AI (HYLX)
سعر HyperSwap AI (HYLX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.12K. يتم تحديث سعر HYLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HyperSwap AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HyperSwap AI خلال اليوم هو +1.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HyperSwap AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+1.87%
+3.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.
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