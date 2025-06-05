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سعر HyperSwap AI (HYLX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.12K . يتم تحديث سعر HYLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HyperSwap AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر HyperSwap AI خلال اليوم هو +1.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر HyperSwap AI (HYLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HyperSwap AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HyperSwap AI (HYLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HyperSwap AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00298214$ 0.00298214 $ 0.00298214 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +1.87% تغير السعر (7 أيام) +3.14%

معلومات سوق HyperSwap AI (HYLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: