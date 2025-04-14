سعر HyperSeed (HPR)
سعر HyperSeed (HPR) المباشر لليوم هو USD 0.00003818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18K. يتم تحديث سعر HPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HyperSeed الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HyperSeed خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.36M
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خلال اليوم، كان سعر HyperSeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HyperSeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HyperSeed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HyperSeed مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر HyperSeed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-96.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy.
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