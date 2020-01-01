توكنوميكس Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.hyperliquid.magpiexyz.io/stake اشتر MHYPE الآن!

توكنوميكس Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.72B $ 39.72B $ 39.72B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 50.04 $ 50.04 $ 50.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 31.31 $ 31.31 $ 31.31 السعر الحالي: $ 39.46 $ 39.46 $ 39.46 معرفة المزيد عن سعر Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

توكنوميكس Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MHYPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MHYPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MHYPE، استكشف السعر المباشر لتوكن MHYPE!

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