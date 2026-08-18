سعر Hyperlane USD Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperlane USD Coin (HUSDC) اليوم هو $ 0.999612، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUSDC الحالي إلى USD هو $ 0.999612 لكل HUSDC.

يحتل Hyperlane USD Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 384,695، مع عرض متداول قدره 384.84K HUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUSDC بين $ 0.999289 (أدنى) و$ 1.13 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.671749.

على المدى القصير، تحرك HUSDC بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+2.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.17K.

معلومات سوق Hyperlane USD Coin (HUSDC)

القيمة السوقية $ 384.70K$ 384.70K $ 384.70K الحجم (24 ساعة) $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 384.70K$ 384.70K $ 384.70K إمداد دورة التداول 384.84K 384.84K 384.84K إجمالي العرض 384,844.753545 384,844.753545 384,844.753545

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperlane USD Coin هي $ 384.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.17K. العرض المتداول لـ HUSDC يبلغ 384.84K، مع إجمالي عرض 384844.753545. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.70K.