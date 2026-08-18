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سعر Hyperlane USD Coin المباشر اليوم هو 0.999612 USD. القيمة السوقية لـ HUSDC هي 384,695 USD. تابع تحديثات أسعار HUSDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hyperlane USD Coin المباشر اليوم هو 0.999612 USD. القيمة السوقية لـ HUSDC هي 384,695 USD. تابع تحديثات أسعار HUSDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HUSDC

معلومات سعر HUSDC

ما هو HUSDC

الموقع الرسمي لـ HUSDC

اقتصاد توكن HUSDC

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سعر Hyperlane USD Coin (HUSDC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HUSDC إلى USD:

$0.999611
$0.999611$0.999611
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hyperlane USD Coin (HUSDC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:46:39 (UTC+8)

سعر Hyperlane USD Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperlane USD Coin (HUSDC) اليوم هو $ 0.999612، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUSDC الحالي إلى USD هو $ 0.999612 لكل HUSDC.

يحتل Hyperlane USD Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 384,695، مع عرض متداول قدره 384.84K HUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUSDC بين $ 0.999289 (أدنى) و$ 1.13 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.671749.

على المدى القصير، تحرك HUSDC بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+2.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.17K.

معلومات سوق Hyperlane USD Coin (HUSDC)

$ 384.70K
$ 384.70K$ 384.70K

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

$ 384.70K
$ 384.70K$ 384.70K

384.84K
384.84K 384.84K

384,844.753545
384,844.753545 384,844.753545

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperlane USD Coin هي $ 384.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.17K. العرض المتداول لـ HUSDC يبلغ 384.84K، مع إجمالي عرض 384844.753545. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.70K.

سجل سعر Hyperlane USD Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.999289
$ 0.999289$ 0.999289
24 ساعة منخفض
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 ساعة مرتفع

$ 0.999289
$ 0.999289$ 0.999289

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 0.671749
$ 0.671749$ 0.671749

-0.00%

+0.00%

+2.60%

+2.60%

سجل سعر Hyperlane USD Coin (HUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperlane USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperlane USD Coin مقابل USD هو $ +0.0075806575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperlane USD Coin مقابل USD هو $ +0.0263764619 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperlane USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000006118682747 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.00%
30 يوم$ +0.0075806575+0.76%
60 يوم$ +0.0263764619+2.64%
90 يوم$ +0.0000006118682747+0.00%

توقعات أسعار Hyperlane USD Coin

Hyperlane USD Coin (HUSDC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HUSDC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHyperlane USD Coin (HUSDC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hyperlane USD Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hyperlane USD Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HUSDC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hyperlane USD Coin.

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المصدر Hyperlane USD Coin (HUSDC)

الموقع الرسمي

الفئة :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDC

نبذة عن Hyperlane USD Coin

ما هو السعر الحالي لـ Hyperlane USD Coin؟

يبلغ سعر Hyperlane USD Coin $0.999612، ويشهد تغيّرًا بنسبة 0.00% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع HUSDC؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر Hyperlane USD Coin؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Radix Ecosystem,Bridged USDC,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول HUSDC اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن HUSDC بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $1.53، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $0.671749، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 384844.753545 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hyperlane USD Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:46:39 (UTC+8)

تحديثات Hyperlane USD Coin (HUSDC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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