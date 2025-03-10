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سعر Hyperfy (HYPER) المباشر لليوم هو USD 0.00679332 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.01M . يتم تحديث سعر HYPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyperfy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.55K - تغيير سعر Hyperfy خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 443.51M

أداء سعر Hyperfy (HYPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperfy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperfy مقابل USD هو $ -0.0028819797 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperfy مقابل USD هو $ -0.0062829657 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperfy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.21% 30 يوم $ -0.0028819797 -42.42% 60 يوم $ -0.0062829657 -92.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyperfy (HYPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperfy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00618313$ 0.00618313 $ 0.00618313 24 ساعة مرتفع $ 0.00692788$ 0.00692788 $ 0.00692788 عالية طوال الوقت $ 0.187641$ 0.187641 $ 0.187641 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -52.17%

معلومات سوق Hyperfy (HYPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: