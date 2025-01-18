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سعر Hyperbolic Protocol (HYPE) المباشر لليوم هو USD 0.00599443 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyperbolic Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.22 - تغيير سعر Hyperbolic Protocol خلال اليوم هو +3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hyperbolic Protocol (HYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperbolic Protocol مقابل USD هو $ +0.00020336 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperbolic Protocol مقابل USD هو $ -0.0022640632 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperbolic Protocol مقابل USD هو $ +0.0001954675 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperbolic Protocol مقابل USD هو $ -0.000440493530698568 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020336 +3.51% 30 يوم $ -0.0022640632 -37.76% 60 يوم $ +0.0001954675 +3.26% 90 يوم $ -0.000440493530698568 -6.84%

تحليل سعر Hyperbolic Protocol (HYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperbolic Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00579107$ 0.00579107 $ 0.00579107 24 ساعة مرتفع $ 0.00607329$ 0.00607329 $ 0.00607329 عالية طوال الوقت $ 0.03917471$ 0.03917471 $ 0.03917471 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +3.51% تغير السعر (7 أيام) +3.77%

معلومات سوق Hyperbolic Protocol (HYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: