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سعر HyperBlast (HYPE) المباشر لليوم هو USD 0.00746013 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HyperBlast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72 - تغيير سعر HyperBlast خلال اليوم هو +1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HyperBlast (HYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ +0.00012725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ -0.0011255135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ -0.0003980732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012725 +1.74% 30 يوم $ -0.0011255135 -15.08% 60 يوم $ -0.0003980732 -5.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HyperBlast (HYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HyperBlast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00718739$ 0.00718739 $ 0.00718739 24 ساعة مرتفع $ 0.00754148$ 0.00754148 $ 0.00754148 عالية طوال الوقت $ 0.16772$ 0.16772 $ 0.16772 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) +1.74% تغير السعر (7 أيام) +3.46%

معلومات سوق HyperBlast (HYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: