سعر HyperBlast (HYPE)
سعر HyperBlast (HYPE) المباشر لليوم هو USD 0.00746013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HyperBlast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.72
- تغيير سعر HyperBlast خلال اليوم هو +1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ +0.00012725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ -0.0011255135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ -0.0003980732 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HyperBlast مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012725
|+1.74%
|30 يوم
|$ -0.0011255135
|-15.08%
|60 يوم
|$ -0.0003980732
|-5.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HyperBlast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+1.74%
+3.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HyperBlast DEX token on blast chain
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