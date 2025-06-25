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سعر Hyper USD (USDHL)

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مخطط سعر Hyper USD (USDHL) المباشر

$0.999542
$0.999542$0.999542
+0.30%(1D)

سعر Hyper USD (USDHL) لليوم

سعر Hyper USD (USDHL) المباشر لليوم هو USD 0.999542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDHL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyper USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hyper USD خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Hyper USD (USDHL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ +0.00342653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00342653+0.34%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Hyper USD (USDHL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.99096
$ 0.99096$ 0.99096

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

+0.17%

+0.34%

--

معلومات سوق Hyper USD (USDHL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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0.00 0.00

ما هو Hyper USD ( USDHL )

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المصدر Hyper USD (USDHL)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توكنوميكس Hyper USD (USDHL)

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عملة USDHL إلى العملات المحلية

1 USDHL إلى VND
26,302.94773
1 USDHL إلى AUD
A$1.52929926
1 USDHL إلى GBP
0.72966566
1 USDHL إلى EUR
0.85960612
1 USDHL إلى USD
$0.999542
1 USDHL إلى MYR
RM4.23805808
1 USDHL إلى TRY
39.57186778
1 USDHL إلى JPY
¥144.64372282
1 USDHL إلى RUB
78.33410654
1 USDHL إلى INR
85.88064864
1 USDHL إلى IDR
Rp16,385.93180448
1 USDHL إلى KRW
1,358.06771998
1 USDHL إلى PHP
56.80397186
1 USDHL إلى EGP
￡E.50.0270771
1 USDHL إلى BRL
R$5.497481
1 USDHL إلى CAD
C$1.36937254
1 USDHL إلى BDT
122.15402782
1 USDHL إلى NGN
1,547.27102516
1 USDHL إلى UAH
41.70089224
1 USDHL إلى VES
Bs102.952826
1 USDHL إلى PKR
Rs284.59959366
1 USDHL إلى KZT
516.82318652
1 USDHL إلى THB
฿32.61505546
1 USDHL إلى TWD
NT$29.42651648
1 USDHL إلى AED
د.إ3.66831914
1 USDHL إلى CHF
Fr0.7996336
1 USDHL إلى HKD
HK$7.83640928
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.د.م9.08583678
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$19.03127968
1 USDHL إلى PLN
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