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سعر Hyper USD (USDHL) المباشر لليوم هو USD 0.999542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDHL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyper USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hyper USD خلال اليوم هو +0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hyper USD (USDHL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ +0.00342653 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00342653 +0.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyper USD (USDHL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99096$ 0.99096 $ 0.99096 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hyper USD (USDHL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: