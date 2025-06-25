سعر Hyper USD (USDHL)
سعر Hyper USD (USDHL) المباشر لليوم هو USD 0.999542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDHL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyper USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hyper USD خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ +0.00342653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00342653
|+0.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+0.34%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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