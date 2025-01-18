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سعر Hyper Pay (HPY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyper Pay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 360.60K - تغيير سعر Hyper Pay خلال اليوم هو +2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hyper Pay (HPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.69% 30 يوم $ 0 +24.84% 60 يوم $ 0 +34.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyper Pay (HPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04023979$ 0.04023979 $ 0.04023979 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +2.69% تغير السعر (7 أيام) -16.22%

معلومات سوق Hyper Pay (HPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: