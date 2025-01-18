سعر Hyper Pay (HPY)
سعر Hyper Pay (HPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyper Pay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 360.60K
- تغيير سعر Hyper Pay خلال اليوم هو +2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyper Pay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.69%
|30 يوم
|$ 0
|+24.84%
|60 يوم
|$ 0
|+34.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyper Pay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+2.69%
-16.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HyperPay is a revolution for the system of accessing, exchanging and transacting funds for both users and service providers. The separation of digital currency wallets and third-party payment platforms is an inconvenience that more people are experiencing by the day. HyperPay will enable users to better organise their financial lives and gain greater control of their payment options by combining transaction methods into a single gateway with agility and security unlike any other wallet.
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