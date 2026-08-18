سعر Hylo Staked SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع Hylo Staked SOL (HYLOSOL) اليوم هو $ 81.14، مع تغير بنسبة 2.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYLOSOL الحالي إلى USD هو $ 81.14 لكل HYLOSOL.

يحتل Hylo Staked SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,199,304، مع عرض متداول قدره 175.00K HYLOSOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYLOSOL بين $ 79.36 (أدنى) و$ 81.38 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 109,632، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HYLOSOL بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.24K.

معلومات سوق Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

القيمة السوقية $ 14.20M$ 14.20M $ 14.20M الحجم (24 ساعة) $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.20M$ 14.20M $ 14.20M إمداد دورة التداول 175.00K 175.00K 175.00K إجمالي العرض 175,000.855870717 175,000.855870717 175,000.855870717

القيمة السوقية الحالية لـ Hylo Staked SOL هي $ 14.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.24K. العرض المتداول لـ HYLOSOL يبلغ 175.00K، مع إجمالي عرض 175000.855870717. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.20M.