سعر Hylo Leveraged SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع Hylo Leveraged SOL (XSOL) اليوم هو $ 0.02959072، مع تغير بنسبة 3.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XSOL الحالي إلى USD هو $ 0.02959072 لكل XSOL.

يحتل Hylo Leveraged SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,301,533، مع عرض متداول قدره 179.16M XSOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XSOL بين $ 0.02788111 (أدنى) و$ 0.02988752 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.08، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01485653.

على المدى القصير، تحرك XSOL بمقدار -0.50% خلال الساعة الماضية و-2.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.63K.

معلومات سوق Hylo Leveraged SOL (XSOL)

القيمة السوقية $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M الحجم (24 ساعة) $ 55.63K$ 55.63K $ 55.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M إمداد دورة التداول 179.16M 179.16M 179.16M إجمالي العرض 179,161,868.049039 179,161,868.049039 179,161,868.049039

القيمة السوقية الحالية لـ Hylo Leveraged SOL هي $ 5.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.63K. العرض المتداول لـ XSOL يبلغ 179.16M، مع إجمالي عرض 179161868.049039. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.30M.