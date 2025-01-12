سعر HYGT (HYGT)
سعر HYGT (HYGT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HYGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HYGT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56K
- تغيير سعر HYGT خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HYGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HYGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HYGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HYGT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.01%
|30 يوم
|$ 0
|+1.50%
|60 يوم
|$ 0
|-6.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HYGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-2.01%
-0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HYGT Governance token is governance token of HYDT Protocol. Protocol's farming reward is paid with HYGT, and there will be buy-back and burn from HYDT staking fee revenue.
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