سعر HYENA (HYENA)
سعر HYENA (HYENA) المباشر لليوم هو USD 1.71. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر HYENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HYENA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.86K
- تغيير سعر HYENA خلال اليوم هو -19.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.04M
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خلال اليوم، كان سعر HYENA مقابل USD هو $ -0.407929887637701 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HYENA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HYENA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HYENA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.407929887637701
|-19.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HYENA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-19.21%
+32.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hyena is the most hyped project on Hyperliquid as a memecoin. He is the protector of the realm and the guardian from all evil spirits. It is created by a team of Hyperliquid OG whales who have been pushing this. More than 30,000+ people tried to snipe the token since its inception and it led to a network wise stoppage of Hypurr Bot. Which caused major disruption. Moreover, it was the largest token to trade by volume.
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