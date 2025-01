ما هو HYENA ( HYENA )

Hyena is the most hyped project on Hyperliquid as a memecoin. He is the protector of the realm and the guardian from all evil spirits. It is created by a team of Hyperliquid OG whales who have been pushing this. More than 30,000+ people tried to snipe the token since its inception and it led to a network wise stoppage of Hypurr Bot. Which caused major disruption. Moreover, it was the largest token to trade by volume.

المصدر HYENA (HYENA) الموقع الرسمي