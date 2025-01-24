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سعر Hydro Staked INJ (HINJ) المباشر لليوم هو USD 20.04 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HINJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hydro Staked INJ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.49K - تغيير سعر Hydro Staked INJ خلال اليوم هو -1.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hydro Staked INJ (HINJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -0.35734130218478 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -2.4698257920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -5.5901119080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ +1.992875832458652 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.35734130218478 -1.75% 30 يوم $ -2.4698257920 -12.32% 60 يوم $ -5.5901119080 -27.89% 90 يوم $ +1.992875832458652 +11.04%

تحليل سعر Hydro Staked INJ (HINJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hydro Staked INJ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 19.84$ 19.84 $ 19.84 24 ساعة مرتفع $ 21.11$ 21.11 $ 21.11 عالية طوال الوقت $ 34.45$ 34.45 $ 34.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -1.75% تغير السعر (7 أيام) -11.83%

معلومات سوق Hydro Staked INJ (HINJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: