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سعر Hydro Staked INJ (HINJ)

USD

مخطط سعر Hydro Staked INJ (HINJ) المباشر

$20.04
$20.04$20.04
-1.70%(1D)

سعر Hydro Staked INJ (HINJ) لليوم

سعر Hydro Staked INJ (HINJ) المباشر لليوم هو USD 20.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HINJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hydro Staked INJ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.49K
- تغيير سعر Hydro Staked INJ خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Hydro Staked INJ (HINJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -0.35734130218478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -2.4698257920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -5.5901119080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ +1.992875832458652 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.35734130218478-1.75%
30 يوم$ -2.4698257920-12.32%
60 يوم$ -5.5901119080-27.89%
90 يوم$ +1.992875832458652+11.04%

تحليل سعر Hydro Staked INJ (HINJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hydro Staked INJ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 19.84
$ 19.84$ 19.84

$ 21.11
$ 21.11$ 21.11

$ 34.45
$ 34.45$ 34.45

-0.97%

-1.75%

-11.83%

معلومات سوق Hydro Staked INJ (HINJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.49K
$ 70.49K$ 70.49K

0.00
0.00 0.00

ما هو Hydro Staked INJ ( HINJ )

hINJ is the liquid staking token (LST) for the INJ token, created by Hydro Protocol on the Injective blockchain

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المصدر Hydro Staked INJ (HINJ)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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