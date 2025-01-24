سعر Hydro Staked INJ (HINJ)
سعر Hydro Staked INJ (HINJ) المباشر لليوم هو USD 20.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HINJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hydro Staked INJ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.49K
- تغيير سعر Hydro Staked INJ خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -0.35734130218478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -2.4698257920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ -5.5901119080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hydro Staked INJ مقابل USD هو $ +1.992875832458652 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.35734130218478
|-1.75%
|30 يوم
|$ -2.4698257920
|-12.32%
|60 يوم
|$ -5.5901119080
|-27.89%
|90 يوم
|$ +1.992875832458652
|+11.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hydro Staked INJ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-1.75%
-11.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
hINJ is the liquid staking token (LST) for the INJ token, created by Hydro Protocol on the Injective blockchain
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