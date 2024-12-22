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سعر Husky Avax (HUSKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M . يتم تحديث سعر HUSKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Husky Avax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.10K - تغيير سعر Husky Avax خلال اليوم هو -16.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.39T

أداء سعر Husky Avax (HUSKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.19% 30 يوم $ 0 -39.45% 60 يوم $ 0 +38.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Husky Avax (HUSKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Husky Avax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.54% تغير السعر (1يوم) -16.19% تغير السعر (7 أيام) -38.32%

معلومات سوق Husky Avax (HUSKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: