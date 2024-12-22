سعر Husky Avax (HUSKY)
سعر Husky Avax (HUSKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M. يتم تحديث سعر HUSKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Husky Avax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.10K
- تغيير سعر Husky Avax خلال اليوم هو -16.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.39T
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خلال اليوم، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Husky Avax مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.19%
|30 يوم
|$ 0
|-39.45%
|60 يوم
|$ 0
|+38.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Husky Avax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.54%
-16.19%
-38.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.
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