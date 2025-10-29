معلومات سعر hushr (HUSHR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.04141756 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.96%

سعر hushr (HUSHR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HUSHR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHUSHR على الإطلاق هو $ 0.04141756، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HUSHR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -2.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق hushr (HUSHR)

القيمة السوقية $ 11.16K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.16K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ hushr هي $ 11.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUSHR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.16K.