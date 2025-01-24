سعر HurricaneSwap (HCT)
سعر HurricaneSwap (HCT) المباشر لليوم هو USD 0.00005184. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HurricaneSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.63
- تغيير سعر HurricaneSwap خلال اليوم هو +6.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HurricaneSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HurricaneSwap مقابل USD هو $ -0.0000005944 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HurricaneSwap مقابل USD هو $ +0.0000032452 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HurricaneSwap مقابل USD هو $ -0.00000468090112100268 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.18%
|30 يوم
|$ -0.0000005944
|-1.14%
|60 يوم
|$ +0.0000032452
|+6.26%
|90 يوم
|$ -0.00000468090112100268
|-8.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HurricaneSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+6.18%
-2.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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