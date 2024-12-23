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سعر Huralya (LYA) المباشر لليوم هو USD 0.196758 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75M . يتم تحديث سعر LYA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Huralya الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.09K - تغيير سعر Huralya خلال اليوم هو -3.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.00M

أداء سعر Huralya (LYA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ -0.0068527876659695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ -0.0246730596 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ -0.0124130687 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0068527876659695 -3.36% 30 يوم $ -0.0246730596 -12.53% 60 يوم $ -0.0124130687 -6.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Huralya (LYA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Huralya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.196846$ 0.196846 $ 0.196846 24 ساعة مرتفع $ 0.203881$ 0.203881 $ 0.203881 عالية طوال الوقت $ 0.402256$ 0.402256 $ 0.402256 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) -6.13%

معلومات سوق Huralya (LYA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: