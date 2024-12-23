سعر Huralya (LYA)
سعر Huralya (LYA) المباشر لليوم هو USD 0.196758. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75M. يتم تحديث سعر LYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Huralya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.09K
- تغيير سعر Huralya خلال اليوم هو -3.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.00M
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خلال اليوم، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ -0.0068527876659695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ -0.0246730596 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ -0.0124130687 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Huralya مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0068527876659695
|-3.36%
|30 يوم
|$ -0.0246730596
|-12.53%
|60 يوم
|$ -0.0124130687
|-6.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Huralya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
-3.36%
-6.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Huralya, is a pioneering gaming studio based in Dubai, that merges blockchain technology with interactive gaming experiences. The studio's primary focus is on developing games that not only entertain but also provide monetization opportunities. Its flagship game, 'Huralya: Genesis', integrates an engaging narrative with environmental themes, offering immersive gameplay and a balanced economy. Its free-to-play and has many of the most favorable genres within it.
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