سعر Hunny Finance (HUNNY)
سعر Hunny Finance (HUNNY) المباشر لليوم هو USD 0.00210259. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.25K. يتم تحديث سعر HUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hunny Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.68
- تغيير سعر Hunny Finance خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 75.66M
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خلال اليوم، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ +0.0001195776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ +0.0002418436 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ -0.0054940817943484275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ +0.0001195776
|+5.69%
|60 يوم
|$ +0.0002418436
|+11.50%
|90 يوم
|$ -0.0054940817943484275
|-72.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunny Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-0.48%
-11.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.
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