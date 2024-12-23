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سعر Hunny Finance (HUNNY) المباشر لليوم هو USD 0.00210259 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.25K . يتم تحديث سعر HUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hunny Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.68 - تغيير سعر Hunny Finance خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 75.66M

أداء سعر Hunny Finance (HUNNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ +0.0001195776 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ +0.0002418436 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunny Finance مقابل USD هو $ -0.0054940817943484275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.48% 30 يوم $ +0.0001195776 +5.69% 60 يوم $ +0.0002418436 +11.50% 90 يوم $ -0.0054940817943484275 -72.32%

تحليل سعر Hunny Finance (HUNNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunny Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00205683$ 0.00205683 $ 0.00205683 24 ساعة مرتفع $ 0.00214304$ 0.00214304 $ 0.00214304 عالية طوال الوقت $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -11.29%

معلومات سوق Hunny Finance (HUNNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: