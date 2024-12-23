سعر Hundred Finance (HND)
سعر Hundred Finance (HND) المباشر لليوم هو USD 0.01713869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 531.05K. يتم تحديث سعر HND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hundred Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.80
- تغيير سعر Hundred Finance خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.98M
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خلال اليوم، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ +0.0047590320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ +0.0053465960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ +0.0047590320
|+27.77%
|60 يوم
|$ +0.0053465960
|+31.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hundred Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+0.41%
-30.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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