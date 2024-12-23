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سعر Hundred Finance (HND) المباشر لليوم هو USD 0.01713869 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 531.05K . يتم تحديث سعر HND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hundred Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.80 - تغيير سعر Hundred Finance خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.98M

أداء سعر Hundred Finance (HND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ +0.0047590320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ +0.0053465960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hundred Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ +0.0047590320 +27.77% 60 يوم $ +0.0053465960 +31.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hundred Finance (HND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hundred Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01669586$ 0.01669586 $ 0.01669586 24 ساعة مرتفع $ 0.01794266$ 0.01794266 $ 0.01794266 عالية طوال الوقت $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -30.48%

معلومات سوق Hundred Finance (HND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: