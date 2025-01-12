سعر HUMO (HUMO)
سعر HUMO (HUMO) المباشر لليوم هو USD 0.00491491. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 490.64K. يتم تحديث سعر HUMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HUMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.26K
- تغيير سعر HUMO خلال اليوم هو +2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر HUMO مقابل USD هو $ +0.0001057 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HUMO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HUMO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HUMO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001057
|+2.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HUMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+2.20%
-5.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project.
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