احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HUM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HUM.

سعر Hummus (HUM) المباشر لليوم هو USD 0.00174625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 234.96K . يتم تحديث سعر HUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hummus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.65 - تغيير سعر Hummus خلال اليوم هو -5.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 134.49M

أداء سعر Hummus (HUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ -0.0003524293 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ -0.0003142258 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ -0.0001180290818331988 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.36% 30 يوم $ -0.0003524293 -20.18% 60 يوم $ -0.0003142258 -17.99% 90 يوم $ -0.0001180290818331988 -6.33%

تحليل سعر Hummus (HUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hummus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00174287$ 0.00174287 $ 0.00174287 24 ساعة مرتفع $ 0.00184998$ 0.00184998 $ 0.00184998 عالية طوال الوقت $ 0.768337$ 0.768337 $ 0.768337 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -5.36% تغير السعر (7 أيام) -35.01%

معلومات سوق Hummus (HUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: