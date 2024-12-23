سعر Hummus (HUM)
سعر Hummus (HUM) المباشر لليوم هو USD 0.00174625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 234.96K. يتم تحديث سعر HUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hummus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.65
- تغيير سعر Hummus خلال اليوم هو -5.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 134.49M
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خلال اليوم، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ -0.0003524293 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ -0.0003142258 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hummus مقابل USD هو $ -0.0001180290818331988 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.36%
|30 يوم
|$ -0.0003524293
|-20.18%
|60 يوم
|$ -0.0003142258
|-17.99%
|90 يوم
|$ -0.0001180290818331988
|-6.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hummus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-5.36%
-35.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Hummus protocol is a single-side Automated Market Maker designed for exchanging stable cryptocurrencies on the Metis blockchain.
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