سعر Hummingbird Finance (HMNG)
سعر Hummingbird Finance (HMNG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HMNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hummingbird Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.17K
- تغيير سعر Hummingbird Finance خلال اليوم هو +3.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hummingbird Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hummingbird Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hummingbird Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hummingbird Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.17%
|30 يوم
|$ 0
|+5.64%
|60 يوم
|$ 0
|+64.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hummingbird Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+3.17%
+11.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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