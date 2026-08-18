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سعر Hummingbird Bitcoin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ HUMBIT هي 35,469 USD. تابع تحديثات أسعار HUMBIT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hummingbird Bitcoin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ HUMBIT هي 35,469 USD. تابع تحديثات أسعار HUMBIT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HUMBIT

معلومات سعر HUMBIT

ما هو HUMBIT

الموقع الرسمي لـ HUMBIT

اقتصاد توكن HUMBIT

توقعات سعر HUMBIT

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سعر Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HUMBIT إلى USD:

$0.00003464
$0.00003464$0.00003464
+15.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:42:29 (UTC+8)

سعر Hummingbird Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUMBIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HUMBIT.

يحتل Hummingbird Bitcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,469، مع عرض متداول قدره 999.72M HUMBIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUMBIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HUMBIT بمقدار -2.37% خلال الساعة الماضية و-24.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

$ 35.47K
$ 35.47K$ 35.47K

--
----

$ 35.47K
$ 35.47K$ 35.47K

999.72M
999.72M 999.72M

999,723,358.248775
999,723,358.248775 999,723,358.248775

القيمة السوقية الحالية لـ Hummingbird Bitcoin هي $ 35.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUMBIT يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999723358.248775. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.47K.

سجل سعر Hummingbird Bitcoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.37%

+15.84%

-24.60%

-24.60%

سجل سعر Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hummingbird Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hummingbird Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hummingbird Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hummingbird Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+15.84%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Hummingbird Bitcoin

Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HUMBIT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHummingbird Bitcoin (HUMBIT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hummingbird Bitcoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hummingbird Bitcoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HUMBIT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hummingbird Bitcoin.

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المصدر Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Hummingbird Bitcoin

ما هو تداول Hummingbird Bitcoin الآن؟

السعر الحالي: $، مع حركة سعرية بلغت 15.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب HUMBIT اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

ما مدى سيولة سوق Hummingbird Bitcoin؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن HUMBIT؟

مع وجود 999723358.248775 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Hummingbird Bitcoin بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $ وذروته ATL البالغة $ توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Hummingbird Bitcoin اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Hummingbird Bitcoin على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hummingbird Bitcoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:42:29 (UTC+8)

تحديثات Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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