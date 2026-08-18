سعر Hummingbird Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUMBIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HUMBIT.

يحتل Hummingbird Bitcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,469، مع عرض متداول قدره 999.72M HUMBIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUMBIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HUMBIT بمقدار -2.37% خلال الساعة الماضية و-24.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

القيمة السوقية $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,723,358.248775 999,723,358.248775 999,723,358.248775

القيمة السوقية الحالية لـ Hummingbird Bitcoin هي $ 35.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUMBIT يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999723358.248775. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.47K.