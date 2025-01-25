سعر HumansCareFoundationWater (HCFW)
سعر HumansCareFoundationWater (HCFW) المباشر لليوم هو USD 0.087642. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HCFW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HumansCareFoundationWater الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.39K
- تغيير سعر HumansCareFoundationWater خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HumansCareFoundationWater مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HumansCareFoundationWater مقابل USD هو $ -0.0002570364 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HumansCareFoundationWater مقابل USD هو $ +0.0014414479 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HumansCareFoundationWater مقابل USD هو $ -0.00004279290848086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ -0.0002570364
|-0.29%
|60 يوم
|$ +0.0014414479
|+1.64%
|90 يوم
|$ -0.00004279290848086
|-0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HumansCareFoundationWater: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+0.00%
+2.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The main mission of the project is to fundraise and provide solutions to water scacity and pollution problems all over the world with the help of trusted charity funds
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