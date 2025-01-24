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سعر Humanity Protocol DPLY (DPLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DPLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Humanity Protocol DPLY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.17 - تغيير سعر Humanity Protocol DPLY خلال اليوم هو +0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Humanity Protocol DPLY (DPLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.97% 30 يوم $ 0 -15.06% 60 يوم $ 0 -26.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Humanity Protocol DPLY (DPLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Humanity Protocol DPLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.97% تغير السعر (7 أيام) -6.78%

معلومات سوق Humanity Protocol DPLY (DPLY)

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