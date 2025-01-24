سعر Humanity Protocol DPLY (DPLY)
سعر Humanity Protocol DPLY (DPLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Humanity Protocol DPLY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.17
- تغيير سعر Humanity Protocol DPLY خلال اليوم هو +0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Humanity Protocol DPLY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.97%
|30 يوم
|$ 0
|-15.06%
|60 يوم
|$ 0
|-26.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Humanity Protocol DPLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.97%
-6.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Dream Play Token (DPLY) is a dynamic, blockchain-based cryptocurrency designed to support and accelerate the growth of entrepreneurs within the Humanity Protocol ecosystem, offering robust tools for innovation and economic empowerment on a global scale .
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