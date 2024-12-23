سعر Humaniq (HMQ)
سعر Humaniq (HMQ) المباشر لليوم هو USD 0.00266071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 500.80K. يتم تحديث سعر HMQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Humaniq الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.30
- تغيير سعر Humaniq خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 188.22M
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خلال اليوم، كان سعر Humaniq مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Humaniq مقابل USD هو $ +0.0002182556 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Humaniq مقابل USD هو $ +0.0230122240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Humaniq مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0002182556
|+8.20%
|60 يوم
|$ +0.0230122240
|+864.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Humaniq: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Humaniq is a financial ecosystem built on blockchain, focused on simply and quickly connecting unbanked people to the global economy. It combines blockchain bank as a core platform for financial services and technology start-ups, biometrics that replaces passports and signatures, ICO and distributed ownership instead of shareholders, and an investment fund for third-party start-up acquisition and acceleration
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