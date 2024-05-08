توكنوميكس Human Intelligence Machin (HIM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Human Intelligence Machin (HIM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Human Intelligence Machin (HIM) Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network. It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true. $HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development. الموقع الرسمي: https://him.airforce/ اشتر HIM الآن!

توكنوميكس Human Intelligence Machin (HIM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Human Intelligence Machin (HIM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 240.66K $ 240.66K $ 240.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.216072 $ 0.216072 $ 0.216072 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00240662 $ 0.00240662 $ 0.00240662 معرفة المزيد عن سعر Human Intelligence Machin (HIM)

توكنوميكس Human Intelligence Machin (HIM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Human Intelligence Machin (HIM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HIM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HIM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HIM، استكشف السعر المباشر لتوكن HIM!

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