سعر Human Intelligence Machin (HIM)
سعر Human Intelligence Machin (HIM) المباشر لليوم هو USD 0.02155003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Human Intelligence Machin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.36K
- تغيير سعر Human Intelligence Machin خلال اليوم هو +6.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ +0.00130849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ -0.0093226636 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ -0.0113642445 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ -0.01854095073743241 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00130849
|+6.46%
|30 يوم
|$ -0.0093226636
|-43.26%
|60 يوم
|$ -0.0113642445
|-52.73%
|90 يوم
|$ -0.01854095073743241
|-46.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Human Intelligence Machin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.71%
+6.46%
-3.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network. It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true. $HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.
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