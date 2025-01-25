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سعر Human Intelligence Machin (HIM) المباشر لليوم هو USD 0.02155003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Human Intelligence Machin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.36K - تغيير سعر Human Intelligence Machin خلال اليوم هو +6.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Human Intelligence Machin (HIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ +0.00130849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ -0.0093226636 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ -0.0113642445 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Human Intelligence Machin مقابل USD هو $ -0.01854095073743241 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00130849 +6.46% 30 يوم $ -0.0093226636 -43.26% 60 يوم $ -0.0113642445 -52.73% 90 يوم $ -0.01854095073743241 -46.24%

تحليل سعر Human Intelligence Machin (HIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Human Intelligence Machin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01979821$ 0.01979821 $ 0.01979821 24 ساعة مرتفع $ 0.02220386$ 0.02220386 $ 0.02220386 عالية طوال الوقت $ 0.216072$ 0.216072 $ 0.216072 تغير السعر (1 ساعة) -1.71% تغير السعر (1يوم) +6.46% تغير السعر (7 أيام) -3.13%

معلومات سوق Human Intelligence Machin (HIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: