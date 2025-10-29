سعر Human 300 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HUMAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HUMAN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Human 300 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HUMAN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HUMAN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Human 300

سعر Human 300 (HUMAN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HUMAN إلى USD:

--
----
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Human 300 (HUMAN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:24 (UTC+8)

معلومات سعر Human 300 (HUMAN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Human 300 (HUMAN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HUMAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHUMAN على الإطلاق هو $ 0.00236723، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HUMAN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Human 300 (HUMAN)

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.08M
923.08M 923.08M

999,999,982.4169964
999,999,982.4169964 999,999,982.4169964

القيمة السوقية الحالية لـ Human 300 هي $ 6.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUMAN يبلغ 923.08M، مع إجمالي عرض 999999982.4169964. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.36K.

سجل سعر Human 300 (HUMAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Human 300 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Human 300 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Human 300 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Human 300 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-96.68%
60 يوم$ 0-97.81%
90 يوم$ 0--

ما هو Human 300 ( HUMAN )

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Human 300 (HUMAN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Human 300 (USD)

كم ستكون قيمة Human 300 (HUMAN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Human 300 (HUMAN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Human 300.

تحقق الآن من توقعات سعر Human 300!

عملة HUMAN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Human 300 (HUMAN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Human 300 (HUMAN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HUMAN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Human 300 (HUMAN)

كم يساوي Human 300 (HUMAN) اليوم؟
سعر HUMAN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HUMAN إلى USD الحالي؟
سعر HUMAN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Human 300 ؟
القيمة السوقية لعملة HUMAN هي $ 6.79K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HUMAN؟
العرض المتداول لتوكن HUMAN هو 923.08M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HUMAN؟
حقق HUMAN سعرًا قياسيًا قدره 0.00236723 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HUMAN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 HUMAN.
ما هو حجم تداول HUMAN؟
حجم تداول HUMAN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HUMAN هذا العام؟
قد يرتفع HUMAN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HUMAN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:24 (UTC+8)

تحديثات Human 300 (HUMAN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

