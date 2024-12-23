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سعر Huh cat (HUHCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.42K . يتم تحديث سعر HUHCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Huh cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K - تغيير سعر Huh cat خلال اليوم هو +3.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.99M

أداء سعر Huh cat (HUHCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Huh cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Huh cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Huh cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Huh cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.84% 30 يوم $ 0 -68.01% 60 يوم $ 0 -45.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Huh cat (HUHCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Huh cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01546528$ 0.01546528 $ 0.01546528 تغير السعر (1 ساعة) +2.79% تغير السعر (1يوم) +3.84% تغير السعر (7 أيام) -33.16%

معلومات سوق Huh cat (HUHCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: