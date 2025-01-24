سعر HUGHUG (HGHG)
سعر HUGHUG (HGHG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HGHG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HUGHUG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.49
- تغيير سعر HUGHUG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HUGHUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HUGHUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HUGHUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HUGHUG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.94%
|60 يوم
|$ 0
|+46.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HUGHUG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The HUGHUG COIN PROJECT is a project that is building an NFT marketplace that aims to protect the interests of rights holders and content owners and increase the liquidity of products by using NFT technology.
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