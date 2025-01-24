سعر HugeWin (HUGE)
سعر HugeWin (HUGE) المباشر لليوم هو USD 0.00217692. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HUGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HugeWin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.57M
- تغيير سعر HugeWin خلال اليوم هو +1.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HugeWin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HugeWin مقابل USD هو $ +0.0000075589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HugeWin مقابل USD هو $ +0.0002476864 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HugeWin مقابل USD هو $ +0.001062332946912204 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.58%
|30 يوم
|$ +0.0000075589
|+0.35%
|60 يوم
|$ +0.0002476864
|+11.38%
|90 يوم
|$ +0.001062332946912204
|+95.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HugeWin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+1.58%
-10.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The HUGE token is the core digital currency of the HugeWin ecosystem, created on the Ethereum blockchain. It serves a multi-faceted role within this platform, primarily aimed at revolutionizing the way users interact with gaming and rewards systems.
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