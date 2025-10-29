معلومات سعر Huey (HUEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.22% تغير السعر (7 أيام) +19.84% تغير السعر (7 أيام) +19.84%

سعر Huey (HUEY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HUEY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHUEY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HUEY -- على مدار الساعة الماضية، -3.22% على مدار 24 ساعة، و +19.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Huey (HUEY)

القيمة السوقية $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K إمداد دورة التداول 924.98M 924.98M 924.98M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Huey هي $ 12.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUEY يبلغ 924.98M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.56K.