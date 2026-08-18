سعر Hubra staked SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع Hubra staked SOL (RASOL) اليوم هو $ 86.17، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RASOL الحالي إلى USD هو $ 86.17 لكل RASOL.

يحتل Hubra staked SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 677,257، مع عرض متداول قدره 8.32K RASOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RASOL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 312.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 75.48.

على المدى القصير، تحرك RASOL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 316.59.

معلومات سوق Hubra staked SOL (RASOL)

القيمة السوقية $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K الحجم (24 ساعة) $ 316.59$ 316.59 $ 316.59 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K إمداد دورة التداول 8.32K 8.32K 8.32K إجمالي العرض 8,317.031405783 8,317.031405783 8,317.031405783

القيمة السوقية الحالية لـ Hubra staked SOL هي $ 677.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 316.59. العرض المتداول لـ RASOL يبلغ 8.32K، مع إجمالي عرض 8317.031405783. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 677.26K.