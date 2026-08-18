سعر HUA HUA اليوم

السعر المباشر لمشروع HUA HUA (HUAHUA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUAHUA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HUAHUA.

يحتل HUA HUA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,701، مع عرض متداول قدره 988.90M HUAHUA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUAHUA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01309342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HUAHUA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HUA HUA (HUAHUA)

القيمة السوقية $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K إمداد دورة التداول 988.90M 988.90M 988.90M إجمالي العرض 988,896,378.634089 988,896,378.634089 988,896,378.634089

القيمة السوقية الحالية لـ HUA HUA هي $ 61.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUAHUA يبلغ 988.90M، مع إجمالي عرض 988896378.634089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.70K.