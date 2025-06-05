سعر hsETH (HSETH)
سعر hsETH (HSETH) المباشر لليوم هو USD 2,766.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.87K. يتم تحديث سعر HSETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق hsETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر hsETH خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.51
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خلال اليوم، كان سعر hsETH مقابل USD هو $ +2.63 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر hsETH مقابل USD هو $ +1,953.9580183000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر hsETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر hsETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.63
|+0.10%
|30 يوم
|$ +1,953.9580183000
|+70.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر hsETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.10%
+5.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem.
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