سعر HowToPay (HTP)
سعر HowToPay (HTP) المباشر لليوم هو USD 0.00202903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HowToPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.94K
- تغيير سعر HowToPay خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HowToPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HowToPay مقابل USD هو $ -0.0009582303 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HowToPay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HowToPay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ -0.0009582303
|-47.22%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HowToPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.29%
-22.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The HowToPay (HTP) token is a cryptocurrency developed by Confidia Limited to enhance digital payment solutions within the HowToPay ecosystem. Launched in May 2020, Confidia has established itself as a trusted provider of payment services, and the introduction of the HTP token aims to facilitate more efficient domestic and cross-border transactions. HTP tokens are designed to offer quick, secure, and low-cost payments across the HowToPay POS network. Users can utilize these tokens for in-store purchases via Point-of-Sale (POS) systems or for online transactions, ensuring seamless financial exchanges within the ecosystem. The token supports both domestic and international payments, making it a versatile tool for global commerce. HOW TO PAY Beyond facilitating transactions, HTP tokens provide several utilities within the HowToPay platform: Discounted Fees: Token holders benefit from reduced transaction costs when processing payments through HowToPay's services, making it more cost-effective for frequent users. Network Growth Incentives: Users can earn rewards by promoting and increasing engagement with the platform, contributing to its expansion and stability. The HTP token is built on the Binance Smart Chain, ensuring fast, secure, and low-cost transactions. As of November 2024, the token is trading on global exchanges, including Dex-Trade, providing accessibility to a wide audience. In summary, the HowToPay HTP token project aims to revolutionise digital payments by offering a comprehensive solution that integrates seamless transactions, cost savings, and user engagement incentives within a secure and efficient ecosystem.
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