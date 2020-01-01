توكنوميكس Howl City (HWL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Howl City (HWL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Howl City (HWL) HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL الموقع الرسمي: https://www.howlcity.io/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1rVgfFV0SC68cv4W15pMc80jct2qrLArm/view اشتر HWL الآن!

توكنوميكس Howl City (HWL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Howl City (HWL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.271879 $ 0.271879 $ 0.271879 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Howl City (HWL)

توكنوميكس Howl City (HWL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Howl City (HWL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HWL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HWL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HWL، استكشف السعر المباشر لتوكن HWL!

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